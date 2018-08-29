США, по некоторым данным, намерены создать бесполетную зону на севере Сирии

Как пишут турецкие СМИ, американские военные уже завершили создание трех усовершенствованных радиолокационных систем, а также развернули 13 портативных и стационарных РЛС для наблюдения и разведки. Системы ПВО и ПРО должны защитить отряды курдов от новых атак турецкой авиации.