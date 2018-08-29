США, по некоторым данным, намерены создать бесполетную зону на севере Сирии
Как пишут турецкие СМИ, американские военные уже завершили создание трех усовершенствованных радиолокационных систем, а также развернули 13 портативных и стационарных РЛС для наблюдения и разведки. Системы ПВО и ПРО должны защитить отряды курдов от новых атак турецкой авиации.
Комментарии3
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banyi3 29 августа 2018 | 08:11
А по какому праву пиндосы там намерены что то создавать?
j_partizan 29 августа 2018 | 08:14
отряды курдов от новых атак турецкой авиации
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Очередная американская брехня.
Когда США заботились о местном населении, когда решали свои геополитические проблемы?
russkiy_partizan 29 августа 2018 | 08:18
Вот интересно, как отреагировали бы пиндосы, если бы, к примеру, Россия организовала нечто подобное в Венесуэле или на Кубе?