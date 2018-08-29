Суд в Киеве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Надежды Савченко

Депутат Верховной рады Украины находится под стражей по делу о подготовке терактов.

Вопрос о мере пресечения для Надежды Савченко должен был решиться еще в понедельник, однако заседание перенесли из-за неявки самого нардепа. В тот же день она была на другом суде, где адвокаты обжаловали арест своей подзащитной. Просьба освободить из-под стражи Савченко была отклонена.

В начале августа Генпрокуратура сообщила о завершении следствия по делу депутата. Как ожидается, суд начнется уже в этом году. По версии правоохранителей, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Как считает следствие, жертвами атак могли стать более семи тысяч человек. Также депутат якобы готовила покушения на руководство страны, в частности президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и других.

В качестве соучастника Савченко по делу проходит руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.