Суд в Киеве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Надежды Савченко
Депутат Верховной рады Украины находится под стражей по делу о подготовке терактов.
Вопрос о мере пресечения для Надежды Савченко должен был решиться еще в понедельник, однако заседание перенесли из-за неявки самого нардепа. В тот же день она была на другом суде, где адвокаты обжаловали арест своей подзащитной. Просьба освободить из-под стражи Савченко была отклонена.
В начале августа Генпрокуратура сообщила о завершении следствия по делу депутата. Как ожидается, суд начнется уже в этом году. По версии правоохранителей, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Как считает следствие, жертвами атак могли стать более семи тысяч человек. Также депутат якобы готовила покушения на руководство страны, в частности президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и других.
В качестве соучастника Савченко по делу проходит руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
Комментарии3
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olban82 29 августа 2018 | 08:05
Опять голодает украинская Жанна д'Арк?
estamp 29 августа 2018 | 08:07
Тьфу! На Надю.
Тьфу! На Ахеджакову.
Тьфу! На каждого кто тут за нее топил, а сейчас топит за Сенцова.
pravdatut 29 августа 2018 | 08:16
Интересно, если выпустить, убежит в РФ??