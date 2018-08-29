Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском море

В Киеве планируют увеличить численность корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии. Также власти страны заявили о желании закупить американские ПВО.

Украина объясняет планы по наращиванию группировки морских сил на Азове желанием защитить все рубежи и мирную производственную деятельность в акватории моря. По крайней мере, такое заявление главы ВМС страны адмирала Игоря Воронченко было распространено в Фейсбуке. При этом в начале августа такое же предложение уже выдвигал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он сказал, что усилить морскую военную группировку нужно для борьбы против «российской экспансии».

По мнению Турчинова, Москва пытается начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины. Одновременно со стороны властей прозвучало еще одно заявление, связанное с желанием Киева усилить свою армию. Так, посол Украины в США Валерий Чалый в эфире радиостанции «Новое время» рассказал, что страна направила запрос Вашингтону на покупку американских систем ПВО. По словам дипломата, Киеву нужны как минимум три таких комплекса, каждый из которых стоит 750 млн долларов. Какие-либо детали заказа при этом посол не раскрыл.

В марте этого года Госдеп США одобрил поставку Киеву 37 противотанковых комплексов Javelin.