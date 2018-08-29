Власти Германии обсуждают вопрос о финансовой помощи Турции
В Берлине опасаются, что падение курса турецкой лиры может негативно отразиться на экономике ЕС, а также привести к новой волне мигрантов. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, консультации пока идут на ранней стадии.
Комментарии1
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anna20869 29 августа 2018 | 08:03
Не пускать мигрантов и все дела, закрыть границу ,как в штатах. Ещё не хватало штаны лживому эрдогану поддерживать