Пресненский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал имущество главреда «Московского комсомольца»
По сведениям источника ТАСС, это квартира Павла Гусева в центре Москвы и гараж, коттедж и три земельных участка на Рублевке и еще три участка в Раменском районе. Все вместе оценивается в 300 миллионов рублей. При этом общая стоимость имущества, из-за которого супруги пошли в суд, по данным ТАСС, составляет 27 миллиардов рублей.
Комментарии1
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vikwlad 29 августа 2018 | 08:18
Доходное это дело быть доверенным лицом Путина.