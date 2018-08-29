Дмитрий Медведев провел первую рабочую встречу после двух недель отсутствия
Премьер-министр обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области подготовку к новому учебному году. Это сообщается на сайте правительства. Информагентсва опубликовали фотографии встречи. Ранее Медведев, по некоторым данным, отменил ряд мероприятий и не появлялся на публике. В его пресс-службе это объяснили спортивной травмой.
Комментарии3
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askol2016 29 августа 2018 | 07:54
Мастер спорта по литрболу получил спортивную травму и впал в кому. Через две недели откачали...
doc10_vikt 29 августа 2018 | 07:55
Берем 2 новости:
ПЕРВАЯ - Американские спецслужбы перестали получать секретную информацию о действиях и намерениях российских властей от осведомителей в Москве. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
ВТОРАЯ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев больше недели не появлялся в социальных сетях, последняя запись в Facebook председателя российского правительства датирована 18 августа, аккаунты в других соцсетях не обновлялись еще дольше.
а теперь стыкуем эти две новости - ответ очевиден, не правда ли?
klukvik 29 августа 2018 | 07:57
фейк, фотки годичной давности