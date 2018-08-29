Власти Пуэрто-Рико признали, что официальное число жертв урагана «Мария» было занижено в 46 раз

Целый год в документах значились 64 погибших, но на самом деле их оказалось 2975. Новые данные появились благодаря специалистам из Университета Джорджа Вашингтона. Как отмечает Би-би-си, многие погибли не во время самого урагана, а из-за отсутствия адекватной медицинской помощи, электроснабжения и питьевой воды. На Пуэрто-Рико живут свыше 3 миллионов человек. Все они американские граждане.