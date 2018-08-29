Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в пять раз
Загрязнение воздуха было зафиксировано в Выхино-Жулебино, сообщает Мосэкомониторинг. Что стало причиной, не уточняется.
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Загрязнение воздуха было зафиксировано в Выхино-Жулебино, сообщает Мосэкомониторинг. Что стало причиной, не уточняется.
Комментарии3
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sasass 29 августа 2018 | 07:44
Результат деятельности Медведева - он появился..
ostapbey 29 августа 2018 | 07:51
Из Крыма надуло??
Даже....
evgeny_biolog 29 августа 2018 | 07:58
Зато российская норма водки в крови защищает россиян от всех напастей ...