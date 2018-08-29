Сборы ребенка в школу вызывают финансовые трудности у 50% родителей
Это данные опроса ВЦИОМа. Как передает ТАСС, у 21% участников исследования подготовка к 1 сентября связана со значительными тратами, к которым они вынуждены готовиться заранее.
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Это данные опроса ВЦИОМа. Как передает ТАСС, у 21% участников исследования подготовка к 1 сентября связана со значительными тратами, к которым они вынуждены готовиться заранее.
Комментарии5
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kir_pich_101 29 августа 2018 | 07:46
Еще один налог у родителей - школа.
Это как суп из топора...
serjo1977 29 августа 2018 | 07:51
13к - форма и блузки, 4к - рюкзак (более дешёвый не проживёт и года), 3к - обувь. Ну, и 3к по мелочам неизвестно куда. Для нас не критично, но как 20к соберут те, у кого это месячный бюджет - даже не представляю...
estamp 29 августа 2018 | 07:52
у 21% ... подготовка к 1 сентября связана со значительными тратами, к которым они вынуждены готовиться заранее.
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Т.е 50% выкладывают сумму на сбор ребенка в школу не парясь вообще. Она для них в пределах остатков от з/п при обычных месячных тратах.
Еще 29% напрягаются слегка. Типа, лишний раз пиво с мужиками в бане не попить.
И только для 21% это расход, который надо заранее планировать.
banyi3 29 августа 2018 | 08:01
Ну голыдьба всегда была )
estamp 29 августа 2018 | 08:09
banyi3: Ну почему голыдьба. Может у кого-то сразу двое-трое идут в школу.