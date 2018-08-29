Президентский совет по правам человека призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку
Такую просьбу активисту передал член СПЧ Андрей Бабушкин, который накануне навестил его в спецприемнике. На сайте СПЧ говорится, что сам оппозиционер оценил свое состояние как терпимое. Удальцов держит голодовку 15-й день в знак протеста против пенсионной реформы. По словам его жены, он также отказывается от воды. Из-за обезвоживания Удальцова дважды привозили в больницу, ставили капельницы и возвращали в спецприемник. В середине августа активист был арестован на 30 суток после того как на согласованной акции сжег портреты спикеров Госдумы и Совета Федерации.
Комментарии5
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punyoshohlai 29 августа 2018 | 07:42
Президентский совет по правам человека
звучит печально смешно
sasass 29 августа 2018 | 07:48
Могут только посоветовать - на большее не годны...
buzukin1908 29 августа 2018 | 07:55
Да это просто психологическое давление, которое вполне приравнивается к пыткам! Оставьте удальца Тютюкина в своем праве чуток суициднуть - если захочет, канешна же :) Ведь засцыт, потомок рррреволюционера. А вот его дедок - тот бы да, шмог бы, если бы не помер до ежовских репрессий :)
evgeny_biolog 29 августа 2018 | 08:01
"Президентский совет по правам человека призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку"
То есть другими словами президентский совет по правам человека призвал Сергея Удальцова хлебать баланду ...
luckig 29 августа 2018 | 08:09
Правильно. Президентский совет по правам человека защищает права того человека, который его и сформировал. А остальные жрите молча, что вам перепадает с барского плеча и не рыпайтесь. А то человек, который сформировал Президентский совет по правам человека замочит вас в сортире.