В Екатеринбурге создали кибердружину, которая ищет экстремистские записи в соцсетях и отправляет их в правоохранительные органы. Об этом «Эху Москвы» рассказала корреспондент портала 66.ru Маргарита Махонина.

Она добавила, что экстремистскими записями дружина считает не только вызывающие агрессию, но и содержащие изображения алкоголя и сигарет.