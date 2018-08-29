В Екатеринбурге создали кибердружину, которая ищет экстремистские записи в соцсетях
В Екатеринбурге создали кибердружину, которая ищет экстремистские записи в соцсетях и отправляет их в правоохранительные органы. Об этом «Эху Москвы» рассказала корреспондент портала 66.ru Маргарита Махонина.
Она добавила, что экстремистскими записями дружина считает не только вызывающие агрессию, но и содержащие изображения алкоголя и сигарет.
Комментарии5
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arye_11 29 августа 2018 | 07:19
Преемственность поколений, как ни говори.
Славные традиции 30-х и навыки работы в "ОСоОрг"(общество содействия органам) никуда не делись.
opiatnovyi63 29 августа 2018 | 07:25
Кибердружина это как коллективное помешательство на стукачестве!
ts 29 августа 2018 | 07:35
Орда доносчиков-стукачей.
dr_nemos 29 августа 2018 | 07:46
"дружина" им. П.Морозова. И ведь находятся мрази....
sasass 29 августа 2018 | 07:52
Личные дружины удельных князей погубили Великую Русь - это тоже губят , но уже не великую Россию...