Трансперенси Интернешнл: Каждый пятый депутат Госдумы занимается продвижением в парламенте силовых структур
Каждый пятый депутат Госдумы занимается продвижением в парламенте силовых структур. Это результаты исследования «Трансперенси Интернешнл – Россия».
Эксперты изучали законотворческий вклад и биографию каждого парламентария. Об этом «Эху Москвы» рассказал замгендиректора компании Илья Шуманов.
«Трансперенси» готовит следующее исследование, которое покажет эффективность работы каждого депутата нижней палаты, добавил Шуманов.
Комментарии3
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balamuto 29 августа 2018 | 07:19
Тпк больше половины депутатов выходцы из силовых структур.
sensei54 29 августа 2018 | 07:26
balamuto: из силовых структур.
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Устаревшее название. По-русски - вертухаи.
sasass 29 августа 2018 | 07:54
В будущем очень пригодиться , когда примут закон о люстрации...