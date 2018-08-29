Трансперенси Интернешнл: Каждый пятый депутат Госдумы занимается продвижением в парламенте силовых структур

Каждый пятый депутат Госдумы занимается продвижением в парламенте силовых структур. Это результаты исследования «Трансперенси Интернешнл – Россия».

Эксперты изучали законотворческий вклад и биографию каждого парламентария. Об этом «Эху Москвы» рассказал замгендиректора компании Илья Шуманов.

«Трансперенси» готовит следующее исследование, которое покажет эффективность работы каждого депутата нижней палаты, добавил Шуманов.