Банкир Владимир Антонов попросил следствие арестовать три его земельных участка и два дома на Рублевке

Это в счет будущей компенсации ущерба, который был нанесен банку «Советский», сообщил ТАСС адвокат фигуранта. Имя защитника не называется. Ранее сообщалось, что Антонов признал вину в хищении средств и дал показания на бывшего главу банка «Советский» Станислава Митрушина, который находится в международном розыске. Следствие попросило отпустить Антонова под домашний арест, суд оставил его в СИЗО.