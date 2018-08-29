В Москве задержаны активисты, которые дежурили у народного мемориала Бориса Немцова
Это произошло после провокации, рассказала сайту «ОВД-ИНфо» активистка, которая была вместе с задержанными. По ее словам, на Большом Москворецком мосту, рядом с мемориалом появился некий мужчина, схватил портрет Ивана Скрипниченко, который погиб после избиения, и стал убегать. Дежурные пытались его остановить, в результате он упал и ударился головой. После этого мужчина вызвал полицию, вернулся и стал бить активистов совком. Прибывшие полицейские забрали в отделение двух человек.
Комментарии1
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proxxit 29 августа 2018 | 06:46
Всё как обычно...
Либерастические мрази привычно приватизировали часть моста, построенного Великим Сталиным в Славных 1937-1938 годах, а на возмущение этим фактом неравнодушных граждан - ответили насилием...
Путин зря чикается с этими фашистами в шкурах либерализма - сам от них огребёт.