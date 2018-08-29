Владимир Путин накануне уволил 15 генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС

Был опубликован соответствующий указ президента. В числе тех, кто лишился должности, оказался зам.главы МЧС Владлен Аксенов. Также глава государства сменил руководителей управлений МВД и Следственного комитета в Алтайском крае. В этом регионе в последние месяцы была возбуждена серия уголовных дел из-за публикаций в соцсети ВКонтакте. В Кемеровской области, где в марте сгорел торговый центр, в котором погибли 60 человек, своих постов лишились глава регионального СК и замначальника управления МВД.