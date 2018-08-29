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06:18, 29 августа 2018

Армения временно запретила поставки мясной продукции из России

Как сообщили в госслужбе безопасности пищевых продуктов, это связано с обострением африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Российская сторона это не комментировала.

Комментарии

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ura_123 29 августа 2018 | 06:24

Ну вот тебе и раз! Армяне взяли на вооружение рассейские методы)))

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