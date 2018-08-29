Украина нарастит военное присутствие в Азовском море
Будет увеличена группировка боевых кораблей и численность морской пехоты, сообщили в пресс-службе ВМС страны. В начале августа с такой идеей выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, Киев видит попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 29 августа 2018 | 06:42
ВСУ НАМЕРЕНЫ СОРВАТЬ «ШКОЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ»: СВОДКА О ВОЕННОЙ СИТУАЦИИ В ДНР
За текущие сутки обстановка на линии соприкосновения обострилась.
На Горловском направлении подразделения 92 ОМБр ВСУ под руководством военного преступника Кокорева осуществили обстрел н. п. Васильевка, применив автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении по приказу военного преступника Гнатова, командира 36-й бригады морской пехоты, вёлся обстрел с применением минометов калибром 120-мм по н. п. Саханка и Ленинское. В результате обстрела из тяжелого вооружения произошло возгорание домов по улице Октябрьская.
Сегодня утром украинские террористы подвергли артиллерийскому и минометному обстрелу северную окраину г. Горловка (поселок Русский Край).
В общей сложности фашистские подразделения выпустили свыше 25 мин и артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Непосредственная ответственность за это преступление лежит на командире 72-й бригады ВСУ — военном преступнике Татусе.
Мы предполагаем, что все эти действия имеют единственную цель — сорвать предстоящее «Школьное перемирие».
Позже украинские террористы обстреляли с применением ПТУР грузовой автомобиль БелАЗ в районе н. п. Докучаевск. Водитель погиб на месте.
citrus65 29 августа 2018 | 06:46
unprejudiced: Санитары из Кащенко! У нас тут ваш пациент все стены исписал. Сделайте что-нибудь!