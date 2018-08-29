В Екатеринбурге с сегодняшнего дня стартует досрочное голосование на выборах в городскую думу

За несколько дней до этого родителям школьников начали приходить сообщения с призывами отдать голос за определенного кандидата.

Просьбу выбирать конкретного претендента, причем именно на досрочных выборах, получили родители учеников екатеринбургской детской школы искусств N2, пишет «Znak.com». В распространяемом сообщении утверждается, что директор учреждения Ирина Фаворская обратилась за поддержкой в связи с тем, что решается вопрос о спонсировании школы. Всех неравнодушных просят проголосовать досрочно за одного из кандидатов – в зависимости от округа, и отчитаться перед директором. Сама Фаворская заявила «Znak.com», что не имеет к этому отношения, и школа организацией выборов не занимается. Она не исключила, что кто-то мог намеренно использовать ее имя. Между тем, в городском избиркоме ранее сообщали, что будут пресекать любые махинации во время досрочного голосования. В частности участковые комиссии будут запрашивать у граждан документы, подтверждающие невозможность прийти в день выборов.

Выборы в думу Екатеринбурга пройдут в единый день голосования 9 сентября. Жителям города предстоит избрать 18 депутатов по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.