Международные правозащитные организации опубликовали открытое письмо к Владимиру Путину с жалобой на Рамзана Кадырова
Международные правозащитные организации опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину с жалобой на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Его отношение к правозащитникам в регионе приобретает все более радикальный характер. Об этом «Эху Москвы» рассказала программный директор международной организации Human Rights Watch в России Татьяна Локшина.
Организация Human Rights Watch неоднократно обращалась к российскому руководству с этой проблемой, но никакого ответа не получила, добавила Локшина.
Комментарии2
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banyi3 29 августа 2018 | 06:17
Их уже послали на х..? Или рано ещё?
yralez 29 августа 2018 | 06:30
Лучше бы они этого не делали.......честно.