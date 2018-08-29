Международные правозащитные организации опубликовали открытое письмо к Владимиру Путину с жалобой на Рамзана Кадырова

Международные правозащитные организации опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину с жалобой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Его отношение к правозащитникам в регионе приобретает все более радикальный характер. Об этом «Эху Москвы» рассказала программный директор международной организации Human Rights Watch в России Татьяна Локшина.

Организация Human Rights Watch неоднократно обращалась к российскому руководству с этой проблемой, но никакого ответа не получила, добавила Локшина.