В Донбассе сегодня вступил в силу режим прекращения огня
Об этом ранее договорилась трёхсторонняя контактная группа.
Режим перемирия ввели в связи с началом учебного года. Стороны конфликта ранее обязались принять меры для того чтобы огонь был прекращён. И кроме того пообещали обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во всей Украине. Решение контактной группы о прекращении огня в Донбассе 21я попытка остановить применение силы в регионе. С начала июля там действует режим прекращения огня, который приурочен к сезону уборки урожая, отмечает ТАСС. Несмотря на это обстрелы продолжаются. Украинские военные накануне утром впервые за полтора месяца применили тяжёлую артиллерию. И обстреляли северную окраину Горловки, сообщили в руководстве самопровозглашённой ДНР. Там также рассказали о гибели водителя грузовой машины близ Докучаевска после прямого попадания украинской ракеты, передаёт Интерфакс. Киев обвиняет в нагнетании напряжённости сепаратистов.
За время войны в Донбассе по данным ООН погибло около 10 тысяч человек, пострадавших втрое больше.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 29 августа 2018 | 06:14
Да ладно! Хохлатые животные ничего не прекратят!
opiatnovyi63 29 августа 2018 | 06:22
Наш вождь и спаситель , будь на месте Порошенко, давно бы камня на камне не оставил от Донецка и Луганска, да и остальные территории сепаров-бандитов сравнял бы с землёй!
ura_123 29 августа 2018 | 06:30
Украинские военные впервые за полтора месяца применили тяжёлую артиллерию...
Провоцируют картофельные вредители,провоцируют.
unprejudiced 29 августа 2018 | 06:39
Срочное заявление Армии ДНР о ситуации на линии фронта
Командование ВС Украины совершило очередные преступления в отношении объектов жизнеобеспечения мирного населения.
Продолжаются провокационные обстрелы с целью обострения гуманитарной ситуации. Цель у этих преступлений одна — военно-политическая выгода, которую преследует, в частности, П. Порошенко, особенно когда на Украине близятся предвыборная кампания и выборы президента.
В результате обстрела со стороны подразделений 28-й ОМБр ВСУ, по приказу военного преступника Марченко, зафиксировано пять повреждений домостроений в н. п. Старомихайловка.
Под командованием военного преступника Драпатого, командира 58 ОМПБр ВСУ, минометным обстрелом н. п. Горловка повреждено семь домостроений и ЛЭП по ул. Бондаренко.
Обесточена Горловская фильтровальная станция № 2, вследствие чего остановлена подача воды в поселок Бессарабка, жилой массив «Солнечный», а также в дома по улицам Шевченко, Богуна и Волкова. Дополнительная информация по жертвам и разрушениям уточняется.
Кроме того, из-за обстрелов ВСУ с 20.00 24 августа без воды остаются жители н. п. Дзержинск, который находится на оккупированной Украиной территории.