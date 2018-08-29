В Донбассе сегодня вступил в силу режим прекращения огня

Об этом ранее договорилась трёхсторонняя контактная группа.

Режим перемирия ввели в связи с началом учебного года. Стороны конфликта ранее обязались принять меры для того чтобы огонь был прекращён. И кроме того пообещали обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во всей Украине. Решение контактной группы о прекращении огня в Донбассе 21я попытка остановить применение силы в регионе. С начала июля там действует режим прекращения огня, который приурочен к сезону уборки урожая, отмечает ТАСС. Несмотря на это обстрелы продолжаются. Украинские военные накануне утром впервые за полтора месяца применили тяжёлую артиллерию. И обстреляли северную окраину Горловки, сообщили в руководстве самопровозглашённой ДНР. Там также рассказали о гибели водителя грузовой машины близ Докучаевска после прямого попадания украинской ракеты, передаёт Интерфакс. Киев обвиняет в нагнетании напряжённости сепаратистов.

За время войны в Донбассе по данным ООН погибло около 10 тысяч человек, пострадавших втрое больше.