Президент Владимир Путин сегодня расскажет о своем отношении к пенсионной реформе в телеобращении. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент участвовал в разработке законопроекта с самого начала. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик и экономист Андрей Нечаев.

Прежде всего, надо устроить обсуждение на уровне гражданского общества, какой люди хотят видеть пенсионную систему, считает Нечаев.