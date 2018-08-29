Президент Владимир Путин сегодня расскажет о своем отношении к пенсионной реформе
Президент Владимир Путин сегодня расскажет о своем отношении к пенсионной реформе в телеобращении. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент участвовал в разработке законопроекта с самого начала. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик и экономист Андрей Нечаев.
Прежде всего, надо устроить обсуждение на уровне гражданского общества, какой люди хотят видеть пенсионную систему, считает Нечаев.
Комментарии1
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andrey100067 29 августа 2018 | 06:39
Какие тут комментарии)