Власти Пуэрто-Рико признали, что официальное число жертв урагана «Мария» было занижено в 46 раз
Целый год в документах значились 64 погибших, но на самом деле их оказалось 2975. Новые данные появились благодаря специалистам из Университета Джорджа Вашингтона. Как отмечает Би-би-си, многие погибли не во время самого урагана, а из-за отсутствия адекватной медицинской помощи, электроснабжения и питьевой воды. На Пуэрто-Рико живут свыше 3 миллионов человек. Все они американские граждане.
Комментарии1
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ara_1 29 августа 2018 | 05:56
Эй, давайте скажем, что это Трамп виноват! Орлова подтвердит. Это ничего, что весь остров под неусыпным контролем "желающих всем добра" и "знающих как, когда и что нужно делать", "не совершающих ошибок" Демократов. Не стоит об этом упоминать. Никчему это. "Импич Трампа!" - так победим...