Дмитрий Медведев провел первую рабочую встречу после двух недель отсутствия

Премьер-министр обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области подготовку к новому учебному году. Это сообщается на сайте правительства. Информагентсва опубликовали фотографии встречи. Ранее Медведев, по некоторым данным, отменил ряд мероприятий и не появлялся на публике. В его пресс-службе это объяснили спортивной травмой.