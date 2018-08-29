Дмитрий Медведев провел первую рабочую встречу после двух недель отсутствия
Премьер-министр обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области подготовку к новому учебному году. Это сообщается на сайте правительства. Информагентсва опубликовали фотографии встречи. Ранее Медведев, по некоторым данным, отменил ряд мероприятий и не появлялся на публике. В его пресс-службе это объяснили спортивной травмой.
Комментарии7
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valian0822 29 августа 2018 | 05:30
Мог бы не проводить, жизнь не останавливалась, лишь доказал, что он вообще не нужен...
ss2020 29 августа 2018 | 05:33
это не спортивная, а РОДОВАЯ травма... и вот РЕЗУЛЬТАТ!)
andrang2 29 августа 2018 | 05:57
Спортивная травма?
Это теперь так называется?
ostapbey 29 августа 2018 | 06:04
andrang2: а не "спиртивная" ли травма??
Чекушка свалилась на ногу с табуретки??
Даже??
prishvin 29 августа 2018 | 05:58
Радость-то какая!
yralez 29 августа 2018 | 06:03
Клоун в антракте.
s011ma 29 августа 2018 | 06:30
Вся страна облегчённо вздохнула - жив курилка! Теперь на фоне этой радости попросим у Путина изменить пенсионную реформу (на примере Мамыволодина) - даешь выход на пенсию всем в 82 года!