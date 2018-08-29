Президентский совет по правам человека призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку
Такую просьбу активисту передал член СПЧ Андрей Бабушкин, который накануне навестил его в спецприемнике. На сайте СПЧ говорится, что сам оппозиционер оценил свое состояние как терпимое. Удальцов держит голодовку 15-й день в знак протеста против пенсионной реформы. По словам его жены, он также отказывается от воды. Из-за обезвоживания Удальцова дважды привозили в больницу, ставили капельницы и возвращали в спецприемник. В середине августа активист был арестован на 30 суток после того как на согласованной акции сжег портреты спикеров Госдумы и Совета Федерации.
Комментарии4
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wuwer 29 августа 2018 | 05:54
Да ,да...что за народ нынче пошёл?
Стоит только власти слегка поиздеватся над ним...так они сразу в голодовку ударяются
Надо все выкрутасы и прихоти властей принимать с благодарностью и просить:
...давайте исчо...повторите пожалуйста
banyi3 29 августа 2018 | 06:08
Если чел хочет голодать - это его право! У меня жрать нечего, жду 11-00 и поеду хынкали возьму - это моё право! ))
s011ma 29 августа 2018 | 06:27
banyi3: Вы, наверное, допустили опечатку - Вы ждёте не 11-00, а 11.80.
chapter_2 29 августа 2018 | 06:18
Президентский совет по правам человека призвал политического заключённого Сергея Удальцова прекратить голодовку, поскольку этот Совет служит Президенту (самодержавию) в сфере прав человека.