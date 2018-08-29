Президентский совет по правам человека призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку

Такую просьбу активисту передал член СПЧ Андрей Бабушкин, который накануне навестил его в спецприемнике. На сайте СПЧ говорится, что сам оппозиционер оценил свое состояние как терпимое. Удальцов держит голодовку 15-й день в знак протеста против пенсионной реформы. По словам его жены, он также отказывается от воды. Из-за обезвоживания Удальцова дважды привозили в больницу, ставили капельницы и возвращали в спецприемник. В середине августа активист был арестован на 30 суток после того как на согласованной акции сжег портреты спикеров Госдумы и Совета Федерации.