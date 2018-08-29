Владимир Путин сегодня выскажется по поводу повышения пенсионного возраста в телеобращении к народу
В Кремле такой формат объяснили резонансным характером этой темы. Федеральные каналы уже анонсировали выступление. Оно должно начаться в полдень. По данным соцопросов, большинство россиян против повышения пенсионного возраста. По стране проходят акции протеста.
Комментарии9
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ss2020 29 августа 2018 | 05:25
а что вова застенчивый понимает в пенсионной реформе...!??? НИЧЕГО!) опять дичь! а под дичь будешь...!???
igorrrpadlowitchs 29 августа 2018 | 05:45
ss2020: удав вова и бандерлоги!
chapter_2 29 августа 2018 | 05:55
igorrrpadlowitchs: Свободу политическому заключённому Алексею Навальному !!!
ss2020 29 августа 2018 | 05:55
igorrrpadlowitchs: ну так забавный вова-петрушка на высоких каблучках!)
tanyaya 29 августа 2018 | 05:31
Телеобращение к народу - это минимум объявление войны Вселенной.
Но решили народ попугать по малой схеме.
Пыня телеобратится к народу с объявлением порицания Медведеву, наградит его именной уточкой и отпустит их обоих на свободу. Затем пожурит Ротенбергов, Пригожина и милостиво подарит им все контракты на все господряды во веки веков, аминь. Маме Володина повелит жить до 150 лет и задарит ей для поддержания формы Зенит Арену.
Оборзевший народ помилует и выдаст ему скощуху на двушечку - будут выходить на пенсию не в 63/65, а в 61/63.
Затем начнутся массовые народные гуляния.
ss2020 29 августа 2018 | 05:41
тени исчезают в полдень... и смарчок-вова начнёт своё нытьё: дорогие пенсионеры, все деньги - половина моя с товарищами, половина наша с вами! поэтому держитесь! но щавель закупайте!)))
eslichestno 29 августа 2018 | 05:53
... и получит 86% поддержки баранов, готовых идти на убой.
chapter_2 29 августа 2018 | 06:02
Вопрос пенсионного возраста в солидарной системе при постоянном проценте пенсионных вычетов из зарплат работников - вопрос размера пенсий для людей, уже находящихся на пенсии.
Можно выходить на пенсию и в 40 лет (и продолжать работать), только средний размер пенсий будет очень небольшой. Меньше, чем сейчас. Если установить пенсионный возраст в 100 лет, то дожившие до пенсии люди превратятся в миллиардеров.
Сейчас отношение величины средней пенсии (около 14 000 руб.) к размеру средней заработной платы (около 35 000 руб.) в России составляет приблизительно 0,4. Если увеличить пенсионный возраст, то средний размер пенсии и этот коэффициент должны возрасти.
ПФР, владеющий демографическим раскладом, мог бы провести расчёты размера пенсий и указанного коэффициента по годам с учётом запланированного темпа увеличения пенсионного возраста и представить его гражданам. Эти расчёты могут существенно прояснить пенсионную ситуацию.
Но эти расчёты утаивают от граждан. Похоже, что в Кремле и вовсе не планируют, повышая пенсионный возраст, повышать размер пенсий.
andrey100067 29 августа 2018 | 06:22
Белый мустанг запряжен. Костюм отглажен.