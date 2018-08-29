Премьер Чехии заявил, что его страна больше не примет ни одного беженца из Африки и с Ближнего Востока
Глава правительства Андрей Бабиш сказал это перед вылетом в Италию на переговоры по вопросам нелегальной миграции. Как передает «Радио Прага», Бабиш пояснил, что Чехия отказывается от новых мигрантов, поскольку принимает людей из Украины. По сведениям украинского канала «Громадьске», в рамках соглашения между Киевом и Прагой предполагается, что около 20 тысяч украинцев смогут получить право трудоустройства в Чехии на два года.
Комментарии1
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vas_tomsk 29 августа 2018 | 04:21
Стерилизовать и катапультировать обратно.