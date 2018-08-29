Власти Германии обсуждают вопрос о финансовой помощи Турции
В Берлине опасаются, что падение курса турецкой лиры может негативно отразиться на экономике ЕС, а также привести к новой волне мигрантов. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, консультации пока идут на ранней стадии.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 29 августа 2018 | 04:21
" Власти Германии обсуждают вопрос о финансовой помощи Турции "
в какой валюте помогать будут? эрдоган-паша рекомендует в турецких лирах - он так своим туркам и сказал - тьфу на ихние доллары и евро!
eniro 29 августа 2018 | 04:34
archibald_dandy_esquire: Однако в Германии официально 12-13% турков. У па-паши не хватит слюны. Турция-страна конечно стабильная... для тех кто не шибко интересуется.