Пресненский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал имущество главреда «Московского комсомольца»

По сведениям источника ТАСС, это квартира Павла Гусева в центре Москвы и гараж, коттедж и три земельных участка на Рублевке и еще три участка в Раменском районе. Все вместе оценивается в 300 миллионов рублей. При этом общая стоимость имущества, из-за которого супруги пошли в суд, по данным ТАСС, составляет 27 миллиардов рублей.