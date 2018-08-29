Пресненский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал имущество главреда «Московского комсомольца»
По сведениям источника ТАСС, это квартира Павла Гусева в центре Москвы и гараж, коттедж и три земельных участка на Рублевке и еще три участка в Раменском районе. Все вместе оценивается в 300 миллионов рублей. При этом общая стоимость имущества, из-за которого супруги пошли в суд, по данным ТАСС, составляет 27 миллиардов рублей.
Комментарии3
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salut__521 29 августа 2018 | 04:38
Недурно живут комсомольские доверенные лица фюрера...
yralez 29 августа 2018 | 04:46
После раздела патриотизм усилится.....наверстывать будет.
eslichestno 29 августа 2018 | 04:57
Отобрать имущество и поделить, часть отдать Минкину, часть Мельману и прочим верным служакам некогда популярного издания. Которые почему-то от этого чмо не уходят, видно, неплохо им платит. Гусев - абсолютно мерзкий и зажравшийся "комсомолец", который был направлен в газету еще во времена Идеологического КПСС. Все эти годы успешно мимикрировал "без инфаркта и паралича". Забыли написать, что он не только редактор, но и владелец МК, которая входит в десятку топ желтой прессы.