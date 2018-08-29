Украина нарастит военное присутствие в Азовском море
Будет увеличена группировка боевых кораблей и численность морской пехоты, сообщили в пресс-службе ВМС страны. В начале августа с такой идеей выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, Киев видит попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины.
Комментарии2
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i_one_off 29 августа 2018 | 04:43
Вроде взрослые, а как дети.
Можно подумать, что Украина снабжается через Азовское море.
eniro 29 августа 2018 | 04:55
i_one_off: Как интересно? А ну давайте исчо? Как там с торговлей, с перевозками . Вы уж просветите нас по поводу стоимости перевозок...