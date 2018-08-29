Украина нарастит военное присутствие в Азовском море

Будет увеличена группировка боевых кораблей и численность морской пехоты, сообщили в пресс-службе ВМС страны. В начале августа с такой идеей выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, Киев видит попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины.