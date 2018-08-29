Сборы ребенка в школу вызывают финансовые трудности у 50% родителей
Это данные опроса ВЦИОМа. Как передает ТАСС, у 21% участников исследования подготовка к 1 сентября связана со значительными тратами, к которым они вынуждены готовиться заранее.
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Это данные опроса ВЦИОМа. Как передает ТАСС, у 21% участников исследования подготовка к 1 сентября связана со значительными тратами, к которым они вынуждены готовиться заранее.
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