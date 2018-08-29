Пресненский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал имущество главреда «Московского комсомольца»
По сведениям источника ТАСС, это квартира Павла Гусева в центре Москвы и гараж, коттедж и три земельных участка на Рублевки и еще три участка в Раменском районе. Все вместе оценивается в 300 миллионов рублей. При этом общая стоимость имущества, из-за которого супруги пошли в суд, по данным ТАСС, составляет 27 миллиардов рублей.
Комментарии2
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bervalano 29 августа 2018 | 02:40
Бедненький комсомолец!
barsuchok 29 августа 2018 | 03:18
"ЭМ" окончательно превращается в желтую бульварную прессу.