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02:27, 29 августа 2018

Премьер Чехии заявил, что его страна больше не примет ни одного беженца из Африки и с Ближнего Востока

Глава правительства Андрей Бабиш сказал это перед вылетом в Италию на переговоры по вопросам нелегальной миграции. Как передает «Радио Прага», Бабиш пояснил, что Чехия отказывается от новых мигрантов, поскольку принимает людей из Украины. По сведениям украинского канала «Громадьске», в рамках соглашения между Киевом и Прагой предполагается, что около 20 тысяч украинцев смогут получить право трудоустройства в Чехии на два года.

Комментарии

3

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nikvol 29 августа 2018 | 02:43

Красавчег!

niknik 29 августа 2018 | 03:01

ВВП примет всех! И как родных! ))

kondrakr 29 августа 2018 | 03:12

Резонно. В Украине тоже война и Украина ближе культурно и географически.

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