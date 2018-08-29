Президент Бразилии направил войска в один из регионов из-за наплыва мигрантов из Венесуэлы
Глава государства Мишел Темер в телеобращении заявил, что военные должны обеспечить закон и порядок в штате Рорайма. Ранее там вспыхнули столкновения между местными жителями и приезжими. Темер подчеркнул, что граждане Венесуэлы покинули свою страну из-за ужасных условий, в которым им приходилось жить. По словам президента Бразилии, эта проблема сегодня затрагивает почти всю Южную Америку
Комментарии2
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ara_1 29 августа 2018 | 03:15
Шо, очередной социалистический рай приказал долго жить? Какая неожиданность! Надо же, кто мог подумать? Ай-ай...
Где, блин, обамыши с ихним "отнять и поделить"? Где Орлова?
Мерзавцы. Очередная страна превращена в помойку ни за что. Учение Маркса-прогресса шагает по Планете.
mavviomi 29 августа 2018 | 03:19
Россия будующего это сегодняшняя Венесуэла. Эти страны идут одной и той же дорогой.