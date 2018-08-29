Президент Бразилии направил войска в один из регионов из-за наплыва мигрантов из Венесуэлы

Глава государства Мишел Темер в телеобращении заявил, что военные должны обеспечить закон и порядок в штате Рорайма. Ранее там вспыхнули столкновения между местными жителями и приезжими. Темер подчеркнул, что граждане Венесуэлы покинули свою страну из-за ужасных условий, в которым им приходилось жить. По словам президента Бразилии, эта проблема сегодня затрагивает почти всю Южную Америку