"В Минобороны России заявили, что «Белые каски» доставили химоружие в сирийскую провинцию Идлиб"

В ведомстве утверждают, что готовится провокация, которая станет поводом для ракетного удара со стороны США. О возможной инсценировке химатаки российские военные сообщили еще в субботу. В начале апреля неправительственная организация «Белые каски» заявила, что войска Башара Асада применили химическое оружие, в результате погибли мирные жители. После этого США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по базам сирийских военных.