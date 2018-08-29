В Минобороны России заявили, что «Белые каски» доставили химоружие в сирийскую провинцию Идлиб
В ведомстве утверждают, что готовится провокация, которая станет поводом для ракетного удара со стороны США. О возможной инсценировке химатаки российские военные сообщили еще в субботу. В начале апреля неправительственная организация «Белые каски» заявила, что войска Башара Асада применили химическое оружие, в результате погибли мирные жители. После этого США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по базам сирийских военных.
Комментарии4
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tanyaya 29 августа 2018 | 02:42
Минобороны России за много-много лет не выдавило из себя ни единого правдивого слова. Только ложь и дезинформация.
С какой, скажите, стати и в честь чего им вдруг сейчас стало можно верить?
stanislav1975 29 августа 2018 | 03:00
Лично я этим "белым каскам" никогда не доверял. Говорят, были случаи, они в мозг лучами проникали.
splin2 29 августа 2018 | 03:20
stanislav1975: они в мозг чинам МО РФ лучами проникали))
. Что мешает доблестным ВКС при поддержке стратегических Ту-95 «Медведь» и крылатых ракет с Каспийского, Черного и Балтийского морей обратить в пыль боевиков с их химоружием. и касками?
prade 29 августа 2018 | 03:23
"В Минобороны России заявили, что «Белые каски» доставили химоружие в сирийскую провинцию Идлиб"
Как же удобно для Асада получается: хотел выгнать оппозицию из Идлиба, а оппозиция стала сама себе травить, чтобы уйти из Идлиба.