Россиянка Екатерина Александрова вылетела с Открытого чемпионата США по теннису

Она проиграла Се Шувэй из Тайваня в матче первого круга. Встреча в Нью-Йорке продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Се Шувэй.

23-летняя Александрова попала в основную сетку Открытого чемпионата США второй раз. В прошлом году она сумела выйти второй круг, где уступила Каролин Гарсии из Франции. Открытый чемпионат США завершится 9 сентября. Это заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема.