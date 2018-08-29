Россиянка Екатерина Александрова вылетела с Открытого чемпионата США по теннису
Она проиграла Се Шувэй из Тайваня в матче первого круга. Встреча в Нью-Йорке продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Се Шувэй.
23-летняя Александрова попала в основную сетку Открытого чемпионата США второй раз. В прошлом году она сумела выйти второй круг, где уступила Каролин Гарсии из Франции. Открытый чемпионат США завершится 9 сентября. Это заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема.
Комментарии1
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dwon 29 августа 2018 | 01:19
Что значит вылетела? Базар фильтруйте, борзота желторотая. Не вылетела, а выбыла.