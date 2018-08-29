Армения временно запретила поставки мясной продукции из России
Как сообщили в госслужбе безопасности пищевых продуктов, это связано с обострением африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Российская сторона это не комментировала.
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Как сообщили в госслужбе безопасности пищевых продуктов, это связано с обострением африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Российская сторона это не комментировала.
Комментарии1
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eniro 29 августа 2018 | 01:16
Российская сторона это не могла комментировать. Она этого даже не знала. " Придумают же, этот африканский... кактамего... А вот мы своих кормим и все нормально...