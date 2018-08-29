Банкир Владимир Антонов попросил следствие арестовать три его земельных участка и два дома на Рублевке
Это в счет будущей компенсации ущерба, который был нанесен банку «Советский», сообщил ТАСС адвокат фигуранта. Имя защитника не называется. Ранее сообщалось, что Антонов признал вину в хищении средств и дал показания на бывшего главу банка «Советский» Станислава Митрушина, который находится в международном розыске. Следствие попросило отпустить Антонова под домашний арест, суд оставил его в СИЗО.
Комментарии1
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tanyaya 29 августа 2018 | 01:46
Какие замечательно кафкианские игры паучков в баночках! Для обывателя звучит как шифровка-морзе "Юстас-Алексу"