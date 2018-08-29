Владимир Путин сегодня выскажется по поводу повышения пенсионного возраста в телеобращении к народу
В Кремле такой формат объяснили резонансным характером этой темы. Федеральные каналы уже анонсировали выступление. Оно должно начаться в полдень. По данным соцопросов, большинство россиян против повышения пенсионного возраста. По стране проходят акции протеста.
Комментарии6
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condor00 29 августа 2018 | 01:18
Резонансный характер? - На референдум!
Всё остальное - ерунда.
salut__521 29 августа 2018 | 01:27
Мудрейший вождь и учитель прояснит быдломассам пользу грабительской реформы, а те и рады будут стараться, и задёргаются в исступлении как китайские болванчики от восхищения глубиной фюрерской мысли, эх, и понесётся холопская жопа по кочкам...
tks 29 августа 2018 | 01:31
Это повод.
На самом деле, будет:
1) объявлена война;
2) снят с должности Медведев.
Или одно из двух.
condor00 29 августа 2018 | 01:41
tks: Думаю, не сегодня.
А главный вектор направления движения - именно в эту сторону.
tanyaya 29 августа 2018 | 01:43
tks: Т. е. дословно речь фюрера будет звучать так: "мы объявляем войну и свергаем холуя медведева, вследствие чего повышается пенсионный возраст для всех кроме вояк и холуёв - ликуй мой народ!"?
klukvik 29 августа 2018 | 01:32
успокоит: "мы вас зарежем не больно"