В США сегодня начнется прощание с сенатором Джоном Маккейном. Ему был 81 год

Церемония продлится несколько дней, она пройдёт в двух штатах.

С Джоном Маккейном два дня будут прощаться в Аризоне. Штате, который он больше 30ти лет представлял в верхней палате Конгресса. В Капитолии Аризоны сначала пройдёт семейная церемония, после этого жители штата смогут почтить память ветерана войны во Вьетнаме и сенатора. На следующий день мемориальную службу проведут в баптистской церкви Финикса. После чего тело Маккейна перевезут в Вашингтон. Там в субботу в Национальном соборе как ожидается выступят 44й президент Барак Обама и его предшественник Джордж Буш-младший. На прощании и похоронах нынешнего главы страны Дональда Трампа не будет. Его отказалась приглашать семья Маккейна. Он жёстко критиковал Трампа за его внутреннюю и внешнюю политику. Газета Washington Post писала, что Трамп запретил хвалить Маккейна от имени Белого дома. И распространять заявление, в которого он назван героем. Маккейн жёстко критиковал и президента Путина. При этом сенатор подчёркивал, что не выступает против России и народа.

Маккейн умер от рака мозга, с которым боролся больше года. Сенатора похоронят в воскресенье в Аннаполисе на кладбище военно-морской академии. Белых дом на похоронах будут представлять министр обороны Джеймс Мэттис, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.