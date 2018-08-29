В среду станет известно, имеют право объединяться инициативные группы по проведению референдума о пенсионной реформе

Соответствующие разъяснения должен дать Центризбирком.

Позволяет ли законодательство зарегистрированным инициативным группам объединяться, расскажет сегодня ЦИК на своем заседании. Такую возможность рассматривает КПРФ – партия направила в Центризбирком запрос о возможности слияния региональных подгрупп, предложивших вынести на референдум похожие по смыслу вопросы о пенсионной реформе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на депутата от КПРФ Юрия Афонина. Он отметил, что политическое решение об объединении пока не принято, но такое развитие событий вполне возможно, учитывая, что коммунистам удалось зарегистрировать подгруппы только в 2 регионах из 43 необходимых для проведения референдума. Удовлетворить это требование у КПРФ теперь вряд ли получится, поскольку в одном субъекте может быть только одна подгруппа, а четырем другим заявителям, желающим провести референдум, уже удалось занять более половины регионов.

Напомним, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. Предложенная реформа вызвала недовольство среди населения. По всей стране проходят массовые протестные акции