Владимир Путин сегодня выступит с заявлением по пенсионной реформе
Федеральные каналы должны показать телеобращение в 12 часов дня.
По некоторым данным, речь может пойти о смягчении параметров непопулярного законопроекта.
Глава государства выступит перед нацией в телеформате – об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вчера свое выступление анонсировал сам Владимир Путин. На совещании по социально-экономическим вопросам в Омске он сказал, что вероятно в среду изложит свое отношение к пенсионной реформе.
Что именно скажет президент — не знает даже большинство чиновников – об этом ранее писало интернет-издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме. По данным портала, вариантов несколько: речь может пойти о снижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо запланированных 63, увеличении переходного периода реформы и сохранении возраста получения льгот.
По данным «Проекта» на слушаниях в Госдуме депутатам не разрешили выступать с серьезными предложениями по корректировке пенсионной реформе. В Кремле хотят, чтобы все позитивные инициативы исходили от президента.
Комментарии4
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post_v 29 августа 2018 | 00:11
россияне будут работать до 80 лет, чтобы было чем платить пенсию 40-летним росгвардейцам?
palmcoast___ 29 августа 2018 | 00:12
Когда Путин пойдет на пенсию, тогда и все остальные пусть идут. А так, нечего по перед батьки в пекло.
tanyaya 29 августа 2018 | 00:12
Страна напряглась в тревожном ожидании. Ибо ей известно давно: чтобы не балаболил пыня, полюбасу он залезет в карманы простодушных россиянцев.
mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 00:14
В полдень вся Россия будет парализована.
Народонаселение прильнёт к телеприёмникам в надежде услышать от нацдилера слова утешения.
Отсрочит ли он пенсионный грабёж и на сколько лет?