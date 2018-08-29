Владимир Путин сегодня выступит с заявлением по пенсионной реформе

Федеральные каналы должны показать телеобращение в 12 часов дня.

По некоторым данным, речь может пойти о смягчении параметров непопулярного законопроекта.

Глава государства выступит перед нацией в телеформате – об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вчера свое выступление анонсировал сам Владимир Путин. На совещании по социально-экономическим вопросам в Омске он сказал, что вероятно в среду изложит свое отношение к пенсионной реформе.

Что именно скажет президент — не знает даже большинство чиновников – об этом ранее писало интернет-издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме. По данным портала, вариантов несколько: речь может пойти о снижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо запланированных 63, увеличении переходного периода реформы и сохранении возраста получения льгот.

По данным «Проекта» на слушаниях в Госдуме депутатам не разрешили выступать с серьезными предложениями по корректировке пенсионной реформе. В Кремле хотят, чтобы все позитивные инициативы исходили от президента.