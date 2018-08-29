НАТО наблюдает наращивание российских оперативных соединений ВМФ у берегов Сирии в Средиземном море
Об этом газете Haaretz сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Она призвала все стороны проявлять сдержанность и стараться не ухудшать гуманитарную ситуацию в Сирии, которую назвала «и без того катастрофической».
Комментарии2
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neon001 29 августа 2018 | 00:15
когда уже америку победим? надоело ждать.
mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 00:16
Ожидается ли прибытие к берегам Сирии главных сил, включая самый мощный дымоносец в мире "кузя"?