Боевики в Сирии получили отравляющие вещества и готовятся применить их, утверждают российские военные

Как сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков, это будет инсценировка химической атаки, в которой предполагается обвинить сирийские власти.

В Вашингтоне считают, что президент Сирии Башар Асад готовится задействовать химическое оружие, чтобы захватить один из последних удерживаемых повстанцами районов. В случае такой атаки Соединённые штаты готовы нанести ракетные удары по Сирии и предупредили об этом Москву, сообщили источники агентства Блумберг. Официально в Белом доме сегодня заявили, что администрация США и её партнёры оперативно и должным образом отреагирует в случае применения химического оружия в Сирии.