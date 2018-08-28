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23:03, 28 августа 2018

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «Радио Свобода». Валенса напоминает, что правозащитники считают вынесенный Сенцову приговор по обвинению в подготовке терактов несправедливым и незаконным. Он также отмечает мужество Сенцова, который больше 100 дней держит голодовку.

Комментарии

8

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indeezjoe 28 августа 2018 | 23:05

Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира за то, что тот поддерживал Евромайдан и мирно протестовал против аннексии своего родного Крыма.

Мирно так протестовал, с рюкзаком взрывчатки. Так можно было и Бен Ладену нобелевку мира дать.
;-))

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r88w556xl4 28 августа 2018 | 23:38

Только в кривом мозгу безумца премия мира и терроризм могут иметь что-то общее.

patrikk_1 28 августа 2018 | 23:51

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира...

А чего, очень достойная кандидатура, особенно после Б.Обамы, Ш.Переса или И.Рабина.

nelibermot20 28 августа 2018 | 23:12

Это как если бы Горбатый предложил Павленского

ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:13

Путин обзавидуется. Он так о ней мечтал.

ykpon_cyka 28 августа 2018 | 23:17

ly4_sveta: Надо бы в течении полугода начать распространять информацию о том что сенцов готовится участвовать в президентских выборах на укрогабоне ! И в аккурат перед регистрацией тамошних кандидатов помиловать и выпихнуть на территорию свидомого лепрозория ! Поверьте ,там такое начнется , он еще сам обратно в тюрьму Российскую просится будет !)

psixolog 28 августа 2018 | 23:33

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира\\\я думаю дадут... дали же бараку.. тот тоже миротворец миротворил ливию мама дорогая.. отмиротворил.. вся европа захлебнулась дерьмом беженцев ... я помню голодали ирланцы в тюрьме больше 73 дней ни кто не жил... и только у украинцев (удивительные люди ) после ста дней голодания ж... таз становится толще вспоминая савченко.. нужно измерить таз сенцова...

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alex_shvydky 29 августа 2018 | 00:04

А вы жуйте сопли

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