Магистральный газопровод загорелся в Архангельской области
Пожар произошёл в девятом часу вечера в районе рабочего посёлка Урдома, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минэнерго. По предварительным данным, пострадавших нет. Аварийный участок протяжённостью около 30 километров отключён. В министерстве говорят, что транспортировка газа идёт по резервной линии. Сведений о том, что происшествие отразилось на потребителях, у ведомства нет.
Комментарии3
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oldpartizan 28 августа 2018 | 23:29
поморские партизаны?
malanoff 28 августа 2018 | 23:55
oldpartizan: Проморгала Росгвардия. Смотрела в сторону пенсионеров. АИХТАМНЕТ. Не дожили до пенсионного возраста.
aleksandr39 28 августа 2018 | 23:57
Ополченцы начали процесс образования АНР ( Архвнгельская Народная Республика ) ну как в Донбассе .