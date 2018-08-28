Магистральный газопровод загорелся в Архангельской области

Пожар произошёл в девятом часу вечера в районе рабочего посёлка Урдома, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минэнерго. По предварительным данным, пострадавших нет. Аварийный участок протяжённостью около 30 километров отключён. В министерстве говорят, что транспортировка газа идёт по резервной линии. Сведений о том, что происшествие отразилось на потребителях, у ведомства нет.