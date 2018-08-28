В Москве задержали двух активистов, дежуривших у мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Об этом сообщает проект «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидицу Галину Хомрикову. По ее словам, активисты наводили порядок у мемориала, когда к ним подошел провокатор, схватил один из портретов и попытался с ним убежать. Активисты последовали за ним, но тот упал и ударился головой. После этого мужчина вызвал полицию, вернулся к мемориалу и начал бить активистов. Полицейские задержали только дежурных. Их отвезли в ОВД «Китай-город».