В Москве задержали двух активистов, дежуривших у мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
Об этом сообщает проект «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидицу Галину Хомрикову. По ее словам, активисты наводили порядок у мемориала, когда к ним подошел провокатор, схватил один из портретов и попытался с ним убежать. Активисты последовали за ним, но тот упал и ударился головой. После этого мужчина вызвал полицию, вернулся к мемориалу и начал бить активистов. Полицейские задержали только дежурных. Их отвезли в ОВД «Китай-город».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 23:13
Мемориал "Дурицкий" сильно раздражает всех горожан и нормальных гостей города, вот они и колотят дежурных при любом удобном случае.
Ну, ничего с этим не поделаешь.
kandidat 29 августа 2018 | 00:01
blinorozhiy_chmo: судя по твоей роже тебя били по башке так больно, что рога выросли.
juruyivanovich 28 августа 2018 | 23:26
И Борис был Дрицким, и как бы "мемориал" дурицкий, и бездельники дежурные - дурицкие.
Да ещё и прохожих избивают.
Доколе!
oleg_andreevich 28 августа 2018 | 23:28
Какой-нибудь наркоман, "добровольный помощник" полицаев. За дозу и голову себе расшибет.
nenepaletz 28 августа 2018 | 23:52
Неужели видеокамеры до сих пор не починили? Может следующую жертву поджидают?