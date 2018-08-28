Федеральные телеканалы меняют сетку вещания из-за предстоящего обращения Владимира Путина
Выступление президента по поводу пенсионной реформы они планируют показать завтра в 12 часов дня. Судя по изменениям в программе передач, телеобращение будет длиться от 30 до 40 минут. Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста.
Комментарии18
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gordy 28 августа 2018 | 23:07
@Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста.@
Не справился?
balamuto 28 августа 2018 | 23:08
Обращение президента надо вставить в передачу Елены Малышевой " Будем здоровы".
Будьте здоровы, граждане расияне!
danko1 28 августа 2018 | 23:53
balamuto: Путин о спорте и здоровом образе жизни много болтать может.
Но за 40 минут по экономическим вопросам этот тупица столько бреда выдаст.
vraki 28 августа 2018 | 23:10
gordy: очень даже справился , на 5 . В стране работать будут старики , обеспечивая молодых пенсионеров-силовиков .
ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:29
gordy: Иниересно, а кого-то интересуют эти его
детали, сочиненные киндер-сюрпризом?
o_smirnov 28 августа 2018 | 23:08
Лучше бы вспомнил Ельцина и заявил "Я ухожу".
timber_head 28 августа 2018 | 23:12
Завтра в 12 часов дня рабочий день, вообще-то. Он свое "телеобращение" что, пенсионерам адресует? На глаза тех, кого он пенсии лишить планирует в оговоренном возрасте не хочет попадаться?
ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:40
timber_head: Вся жизнь остановится. Все производства
встанут, весь транспорт загудит, все люди замрут -
Путин говорить будет! Не до работы. Специальное
сообщение-обращение, такое последний раз с ГКЧП было.
ded64 28 августа 2018 | 23:14
Жить стали лучше и дольше. а делится с государством под санкциями не желают... Лидер разъяснит непонятливым....
salut__521 28 августа 2018 | 23:21
Трудится фюрер не покладая рук - и телеобращение записал, и грибочков подсобрал, и пенсионеров обобрал...
ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:27
А как же? Он иначе не может. Только, как гром
среди ясного неба, как обухом по голове, как
кувалдой по пальцу, как барабанной дробью по
ушам, как фейерверком по глазам, - чтобы
затмить и засветиться, чтобы все дураки сидели
с раскрытыми ртами, и развесив уши слушали
очередной бред и ахинею от с дуба рухнувшего
вождя. Ведь просто в Омске он не может
высказаться или в любой другой рабочей
обстановке, начиная от встреч с губернаторами, и
заканчивая любой провластной тусовкой.
Два месяца молчал не мог найти место и время где
и как высказаться? И тут на помощь пришёл киндер-
сюрприз, а Медведев, наоборот ушёл подальше, от
очередной подставы.
vilingrad 28 августа 2018 | 23:37
Со скорбью объявляю о преждевременной кончине моего соратника Димки Медведева...
pusin_patriot 28 августа 2018 | 23:53
Ну что, ставки принимают где?
Я за вариант такой в белом плаще на голо-тело без трусов и на коне с вариантом 63/60 мужчины/женщины.
Баксов 100 бы поставил.
разводочки, разводочки, второй десяток лет володечки.
agamasat 28 августа 2018 | 23:54
лучше бы он станцевал нам завтра по всем каналам танец маленьких лебедей.
beobachter 28 августа 2018 | 23:55
ГраждАне телезрители, приготовьте тёмные очки, дабы не ослепнуть от сияния всего белого, в котором Путин явится с экрана. Он вам в очередной раз объяснит, какие недоумки сидят в ЕГО правительстве и карманной думе, и только ОН ОДИН может их поправить....
zojtch 29 августа 2018 | 00:01
Дорогие россияне! Я устал, я ухожу. Триллионы от продажи ваших недр мы с пацанами попилили, хочется теперь и попользоваться. Вам здоровья. Настроения хорошего
andrang2 29 августа 2018 | 00:08
А кто же его будет слушать?
tks 29 августа 2018 | 00:17
Сдается мне, пенсионная реформа это только формальный повод.
На самом деле, Путин войну объявит.