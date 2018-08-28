Федеральные телеканалы меняют сетку вещания из-за предстоящего обращения Владимира Путина

Выступление президента по поводу пенсионной реформы они планируют показать завтра в 12 часов дня. Судя по изменениям в программе передач, телеобращение будет длиться от 30 до 40 минут. Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста.