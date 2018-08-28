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23:01, 28 августа 2018

Федеральные телеканалы меняют сетку вещания из-за предстоящего обращения Владимира Путина

Выступление президента по поводу пенсионной реформы они планируют показать завтра в 12 часов дня. Судя по изменениям в программе передач, телеобращение будет длиться от 30 до 40 минут. Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста.

Комментарии

18

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gordy 28 августа 2018 | 23:07

@Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста.@

Не справился?

balamuto 28 августа 2018 | 23:08

Обращение президента надо вставить в передачу Елены Малышевой " Будем здоровы".









Будьте здоровы, граждане расияне!

danko1 28 августа 2018 | 23:53

balamuto: Путин о спорте и здоровом образе жизни много болтать может.
Но за 40 минут по экономическим вопросам этот тупица столько бреда выдаст.

vraki 28 августа 2018 | 23:10

gordy: очень даже справился , на 5 . В стране работать будут старики , обеспечивая молодых пенсионеров-силовиков .

ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:29

gordy: Иниересно, а кого-то интересуют эти его
детали, сочиненные киндер-сюрпризом?

o_smirnov 28 августа 2018 | 23:08

Лучше бы вспомнил Ельцина и заявил "Я ухожу".

timber_head 28 августа 2018 | 23:12

Завтра в 12 часов дня рабочий день, вообще-то. Он свое "телеобращение" что, пенсионерам адресует? На глаза тех, кого он пенсии лишить планирует в оговоренном возрасте не хочет попадаться?

ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:40

timber_head: Вся жизнь остановится. Все производства
встанут, весь транспорт загудит, все люди замрут -
Путин говорить будет! Не до работы. Специальное
сообщение-обращение, такое последний раз с ГКЧП было.

ded64 28 августа 2018 | 23:14

Жить стали лучше и дольше. а делится с государством под санкциями не желают... Лидер разъяснит непонятливым....

salut__521 28 августа 2018 | 23:21

Трудится фюрер не покладая рук - и телеобращение записал, и грибочков подсобрал, и пенсионеров обобрал...

ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:27

А как же? Он иначе не может. Только, как гром
среди ясного неба, как обухом по голове, как
кувалдой по пальцу, как барабанной дробью по
ушам, как фейерверком по глазам, - чтобы
затмить и засветиться, чтобы все дураки сидели
с раскрытыми ртами, и развесив уши слушали
очередной бред и ахинею от с дуба рухнувшего
вождя. Ведь просто в Омске он не может
высказаться или в любой другой рабочей
обстановке, начиная от встреч с губернаторами, и
заканчивая любой провластной тусовкой.
Два месяца молчал не мог найти место и время где
и как высказаться? И тут на помощь пришёл киндер-
сюрприз, а Медведев, наоборот ушёл подальше, от
очередной подставы.

vilingrad 28 августа 2018 | 23:37

Со скорбью объявляю о преждевременной кончине моего соратника Димки Медведева...

pusin_patriot 28 августа 2018 | 23:53

Ну что, ставки принимают где?
Я за вариант такой в белом плаще на голо-тело без трусов и на коне с вариантом 63/60 мужчины/женщины.
Баксов 100 бы поставил.

разводочки, разводочки, второй десяток лет володечки.

agamasat 28 августа 2018 | 23:54

лучше бы он станцевал нам завтра по всем каналам танец маленьких лебедей.

beobachter 28 августа 2018 | 23:55

ГраждАне телезрители, приготовьте тёмные очки, дабы не ослепнуть от сияния всего белого, в котором Путин явится с экрана. Он вам в очередной раз объяснит, какие недоумки сидят в ЕГО правительстве и карманной думе, и только ОН ОДИН может их поправить....

zojtch 29 августа 2018 | 00:01

Дорогие россияне! Я устал, я ухожу. Триллионы от продажи ваших недр мы с пацанами попилили, хочется теперь и попользоваться. Вам здоровья. Настроения хорошего

andrang2 29 августа 2018 | 00:08

А кто же его будет слушать?

tks 29 августа 2018 | 00:17

Сдается мне, пенсионная реформа это только формальный повод.
На самом деле, Путин войну объявит.

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