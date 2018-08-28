Дмитрий Медведев, по некоторым данным, решил сменить директора Российской государственной библиотеки имени Ленина
Так утверждают источники РБК. По их сведениям, временно исполняющий обязанности руководителя Владимир Гнездилов в ближайшее время покинет свой пост. На эту должность рассматривается кандидатура руководителя Библиотеки иностранной литературы Вадима Дуды, рассказал один из собеседников издания. Ни одна из сторон эту информацию официально пока не подтверждает. По данным источников, поводом для предстоящего увольнения стали недоработки.
Комментарии22
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jidkov 28 августа 2018 | 23:08
Каких только мыслей не возникает в воспалённом воображении...
tvitov66 28 августа 2018 | 23:40
jidkov: так вот кто оказывается мешал прорыву ... вот теперь то попрёт!
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 23:09
Давно было пора.
tvitov66 28 августа 2018 | 23:42
blinorozhiy_chmo: вы это про спортивную травму?
savl_1 29 августа 2018 | 00:11
tvitov66:
Название должно быть таким:
Дмитрий Медведев, кое-как оклемавшись после спортивной травмы (мозга), решил сменить директора Российской государственной библиотеки имени Ленина
curious69_ 28 августа 2018 | 23:09
Перевод стрелок на часах отобрали у гиганта мысли, так он влез на "территорию" минкульта. Какая сложная работа у премьера,какие архисложные задачи решает.....Не запарился,не надорвал свой бедный мозг?
salut__521 28 августа 2018 | 23:10
Самая должность для самого уточника - можно книжки тырить на раз-два, и никакой Навальный со своими дронами не подкопается...
mathmovesu 28 августа 2018 | 23:13
так вот где собака порылась: димон сказал жене, что пошел в библиотеку, а директор его с любовницей сдал.
ну а жена нанесла ему спортивную травму сковородкой...
satttana_perrrkele 28 августа 2018 | 23:13
Димон сам решил занять место Российской государственной библиотеки имени Ленина?
Туда ему и дорога
stanislav1975 28 августа 2018 | 23:16
Узнал, что россияне радуются его пропаже и как всегда решил им нагадить - своим появлением.
j_partizan 28 августа 2018 | 23:28
ЕБН, выходя из запоя, тоже кого-нибудь снимал с должности.
Печальная страна.
edun1952 28 августа 2018 | 23:33
С бодуна на культуру тянет традиционно...
servelat 28 августа 2018 | 23:35
Кстати о библиотекарям, Улюкаев, Белых,реймер, неплохо работают на зоне. Стоит присмотреться к ним в будущем.
ddolly 28 августа 2018 | 23:38
так это он с ним пил все это время?
neyexo 28 августа 2018 | 23:45
Не мог ДАМ такого решить
savl_1 29 августа 2018 | 00:15
neyexo: Не мог ДАМ такого решить
А что, мощный кадровый ход!)))
Хорошо бы но роль библиотекаря поставили Мутко.
chernyij 28 августа 2018 | 23:47
Так вот где он был? Салтыкова-Щедрина перечитывал, наверное.
ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:48
Может, лучше название библиотеки сменить?
Но об этом Путин пока ещё не подумал. Он
подумал только про директора.
agamasat 28 августа 2018 | 23:59
Эпохальное решение! Несомненно, теперь можно надеяться на светлое будущее россии. Уважуха до гробовой доски, Димон.
zojtch 29 августа 2018 | 00:05
Суровый мужчина. Глыба. Какие мощные кадров
Ые решения может принимать! Настоящий ПМ
dadmorose 29 августа 2018 | 00:06
Книжки читают, а обложки не сдают. Непорядок!
neon001 29 августа 2018 | 00:07
вышел из запоя гидроцефал...