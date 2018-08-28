Дмитрий Медведев, по некоторым данным, решил сменить директора Российской государственной библиотеки имени Ленина

Так утверждают источники РБК. По их сведениям, временно исполняющий обязанности руководителя Владимир Гнездилов в ближайшее время покинет свой пост. На эту должность рассматривается кандидатура руководителя Библиотеки иностранной литературы Вадима Дуды, рассказал один из собеседников издания. Ни одна из сторон эту информацию официально пока не подтверждает. По данным источников, поводом для предстоящего увольнения стали недоработки.