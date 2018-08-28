Z Архив новостей новости
5 22 6 2092
23:01, 28 августа 2018

Дмитрий Медведев, по некоторым данным, решил сменить директора Российской государственной библиотеки имени Ленина

Так утверждают источники РБК. По их сведениям, временно исполняющий обязанности руководителя Владимир Гнездилов в ближайшее время покинет свой пост. На эту должность рассматривается кандидатура руководителя Библиотеки иностранной литературы Вадима Дуды, рассказал один из собеседников издания. Ни одна из сторон эту информацию официально пока не подтверждает. По данным источников, поводом для предстоящего увольнения стали недоработки.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

jidkov 28 августа 2018 | 23:08

Каких только мыслей не возникает в воспалённом воображении...

tvitov66 28 августа 2018 | 23:40

jidkov: так вот кто оказывается мешал прорыву ... вот теперь то попрёт!

blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 23:09

Давно было пора.

tvitov66 28 августа 2018 | 23:42

blinorozhiy_chmo: вы это про спортивную травму?

savl_1 29 августа 2018 | 00:11

tvitov66:
Название должно быть таким:
Дмитрий Медведев, кое-как оклемавшись после спортивной травмы (мозга), решил сменить директора Российской государственной библиотеки имени Ленина

curious69_ 28 августа 2018 | 23:09

Перевод стрелок на часах отобрали у гиганта мысли, так он влез на "территорию" минкульта. Какая сложная работа у премьера,какие архисложные задачи решает.....Не запарился,не надорвал свой бедный мозг?

salut__521 28 августа 2018 | 23:10

Самая должность для самого уточника - можно книжки тырить на раз-два, и никакой Навальный со своими дронами не подкопается...

mathmovesu 28 августа 2018 | 23:13

так вот где собака порылась: димон сказал жене, что пошел в библиотеку, а директор его с любовницей сдал.
ну а жена нанесла ему спортивную травму сковородкой...

satttana_perrrkele 28 августа 2018 | 23:13

Димон сам решил занять место Российской государственной библиотеки имени Ленина?
Туда ему и дорога

stanislav1975 28 августа 2018 | 23:16

Узнал, что россияне радуются его пропаже и как всегда решил им нагадить - своим появлением.

j_partizan 28 августа 2018 | 23:28

ЕБН, выходя из запоя, тоже кого-нибудь снимал с должности.
Печальная страна.

edun1952 28 августа 2018 | 23:33

С бодуна на культуру тянет традиционно...

servelat 28 августа 2018 | 23:35

Кстати о библиотекарям, Улюкаев, Белых,реймер, неплохо работают на зоне. Стоит присмотреться к ним в будущем.

ddolly 28 августа 2018 | 23:38

так это он с ним пил все это время?

(комментарий скрыт)

neyexo 28 августа 2018 | 23:45

Не мог ДАМ такого решить

savl_1 29 августа 2018 | 00:15

neyexo: Не мог ДАМ такого решить
А что, мощный кадровый ход!)))
Хорошо бы но роль библиотекаря поставили Мутко.

chernyij 28 августа 2018 | 23:47

Так вот где он был? Салтыкова-Щедрина перечитывал, наверное.

ly4_sveta 28 августа 2018 | 23:48

Может, лучше название библиотеки сменить?
Но об этом Путин пока ещё не подумал. Он
подумал только про директора.

agamasat 28 августа 2018 | 23:59

Эпохальное решение! Несомненно, теперь можно надеяться на светлое будущее россии. Уважуха до гробовой доски, Димон.

zojtch 29 августа 2018 | 00:05

Суровый мужчина. Глыба. Какие мощные кадров
Ые решения может принимать! Настоящий ПМ

dadmorose 29 августа 2018 | 00:06

Книжки читают, а обложки не сдают. Непорядок!

neon001 29 августа 2018 | 00:07

вышел из запоя гидроцефал...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 501 6 6498 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 177 6 17811 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 276 6 32265 22.08
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 73 6 8843 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6823 27.08
Kистория, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 7051 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 73 6 9238 24.08
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5877 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11104 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 71 6 9180 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 832 6 108245 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7252 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 382 6 53779 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 427 6 61278 24.08
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события
Блоги

Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Навальный разочарован Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…

5 101 6 14742 22.08
Kобщество, политика, сми, навальный, мнения
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 61 6 8843 23.08
Kнавальный, сми, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон Это случилось в ночь на понедельник…

5 60 6 59034
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 150479 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 276 6 32265 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 184 6 351713 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 380 6 85744 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7217638
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3634620

Сегодня в эфире