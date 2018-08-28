Суд в Москве, по данным источника, арестовал имущество главреда «Московского комсомольца» на 300 миллионов рублей

Это сделано в рамках бракоразводного процесса, сообщает агентство ТАСС. Обеспечительный арест наложен на квартиру Павла Гусева в центре Москвы, гараж, три земельных участках на Рублёвке, коттедж и ещё три участка в Раменском районе Подмосковья, — сказал собеседник агентства. Ранее стало известно, что супруги обратились в суд с иском о разделе имущества, после того как не смогли договориться из-за различных оценок его стоимости. По данным источника ТАСС, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей.