Суд в Москве, по данным источника, арестовал имущество главреда «Московского комсомольца» на 300 миллионов рублей
Это сделано в рамках бракоразводного процесса, сообщает агентство ТАСС. Обеспечительный арест наложен на квартиру Павла Гусева в центре Москвы, гараж, три земельных участках на Рублёвке, коттедж и ещё три участка в Раменском районе Подмосковья, — сказал собеседник агентства. Ранее стало известно, что супруги обратились в суд с иском о разделе имущества, после того как не смогли договориться из-за различных оценок его стоимости. По данным источника ТАСС, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей.
Комментарии23
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curious69_ 28 августа 2018 | 23:05
Что же это такое? Как "комсомольцы" - так милиардеры....Каким пропеллером вертится в гробу Павка Корчагин?
rabin_tagor 28 августа 2018 | 23:13
ну, во-от и вскрылась причина тотального пожелтения некогда весьма уважаемой газеты
alexsokol777 28 августа 2018 | 23:30
rabin_tagor:
МК как и ЭХО сидят внахаляву в государственных помещениях на государственные деньги (кредиты, дотации, льготы) и гусев нпсилел на 300 лямов имущества.
Неплохо давать площадку муджабаеввм и прочим рксоыобам...
palmcoast___ 28 августа 2018 | 23:59
Ни расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
serge_moro 29 августа 2018 | 00:03
alexsokol777: Отлично живут желтоватые газетенки при воре РФ. Главредактор имеет имущество на 27 миллиардов рублей,что примерно полмиллиарда долларов. Ну,как же Гусеву не поддерживать этот воровской режим,если он купается в роскошии практическ и ничего не делает
alexsokol777 28 августа 2018 | 23:35
mikhail_spb_:
Заработал?
Он что, стив джобс или касперский?
Сидит в государственном помещении, имеет льготы и дотации из бюджета, печатает всяких русофобов на народные деньги опять же и оппа - 300 лямов
Вот уж работник
Прям как венедиктов с долгами и кредитами Газпрома в убыточном Эхо
malanoff 28 августа 2018 | 23:20
Мир мал. В Краснопресненском р-не г. Москвы утверждал меня секретарем комсомольской организации завода. Вот такие метаморфозы. Неплохой кстати парень , но тоже бабник , как и я.
geolog 28 августа 2018 | 23:36
malanoff: . "Неплохой кстати парень , но тоже бабник , как и я."
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Может и не самый плохой, но типичный комсомольский лидер советских времён. У меня он возглавлял сначала факультетское бюро, потом комитет комсомола ВУЗа, потом райком ит.д. Кстати, при всех Пашиных грехах бабником он в институтские времена не считался. Влюблялся и честно женился. Неужели опять любовь?
malanoff 28 августа 2018 | 23:46
geolog: Не типичных комсомольских лидеров тогда не могло быть. Говорю о 75-78 годах прошлого столетия. А любовь была , есть и будет во все времена. Но некоторым может не повезти с этой любовью. И дети тому подтверждение..
dew_point 28 августа 2018 | 23:26
И этот человек что-то говорил о репутации Бабченко в связи с инсценировкой убицства последнего...
27 миллиардов...
vot_eto_da 28 августа 2018 | 23:28
Традиция , однако:
Комсомольцы - беспокойные сердца,
Комсомольцы все доводят до конца.
rosfor 28 августа 2018 | 23:31
Боже ты мой. Откуда берутся такие сумасшедшие деньги ? Я в шоке.
neyexo 28 августа 2018 | 23:42
rosfor:
Ну может за сливы Хинштейна, ведь их публиковал МК. За рекламу массажа, которая всегда была в МК. И много еще за что
vladnick53 28 августа 2018 | 23:57
neyexo: Ну да , ну да ... Сам Хинштейн и платил ... 30 лет по миллиону в день ... Ржунимагу ...
juruyivanovich 28 августа 2018 | 23:34
Вот это настоящий либерал!
Самая свободная газета в России. Стала популярной с 90-х, благодаря публикации частных объявлений, главным образом - объявлений проституток.
Это был важный вклад в развитие таких-сяких свобод в России, а также в развитие бизнеса крышующих проституток структур.
Молодцы нынешние комсомольцы!
neyexo 28 августа 2018 | 23:40
Бунт жен
Они что-то чувствуют
savl_1 29 августа 2018 | 00:07
neyexo: Они что-то чувствуют
В основном, размер семейного бюджета. Его "критическую массу".
tatiana_kot 28 августа 2018 | 23:47
Так ему и надо.
lisa_simpson 28 августа 2018 | 23:52
Однако.
orein51 29 августа 2018 | 00:02
"Комсомольцы-добровольцы" [песнь 1993]
savl_1 29 августа 2018 | 00:02
Неплохо Гусев доит своих сотрудников!
И где он набрал столько терпеливых лохов?
gригорьич 29 августа 2018 | 00:02
Подскажите, это тот же Гусев, который набросился на девочек-журналисток, к которым приставал Слуцкий? Если да, то поделом ему. Бог шельму метит
vladnick53 29 августа 2018 | 00:03
27 миллиардов у главреда газетенки , а у Веника тады скока ? Мама дорогая ... Да Сечин нищеброд со своим несчастным лямом в день по сравнению с этими исполинами духа ... :-))