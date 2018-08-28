Z Архив новостей новости
5 23 6 3051
23:00, 28 августа 2018

Суд в Москве, по данным источника, арестовал имущество главреда «Московского комсомольца» на 300 миллионов рублей

Это сделано в рамках бракоразводного процесса, сообщает агентство ТАСС. Обеспечительный арест наложен на квартиру Павла Гусева в центре Москвы, гараж, три земельных участках на Рублёвке, коттедж и ещё три участка в Раменском районе Подмосковья, — сказал собеседник агентства. Ранее стало известно, что супруги обратились в суд с иском о разделе имущества, после того как не смогли договориться из-за различных оценок его стоимости. По данным источника ТАСС, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

curious69_ 28 августа 2018 | 23:05

Что же это такое? Как "комсомольцы" - так милиардеры....Каким пропеллером вертится в гробу Павка Корчагин?

rabin_tagor 28 августа 2018 | 23:13

ну, во-от и вскрылась причина тотального пожелтения некогда весьма уважаемой газеты

alexsokol777 28 августа 2018 | 23:30

rabin_tagor:

МК как и ЭХО сидят внахаляву в государственных помещениях на государственные деньги (кредиты, дотации, льготы) и гусев нпсилел на 300 лямов имущества.
Неплохо давать площадку муджабаеввм и прочим рксоыобам...

palmcoast___ 28 августа 2018 | 23:59

Ни расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.

serge_moro 29 августа 2018 | 00:03

alexsokol777: Отлично живут желтоватые газетенки при воре РФ. Главредактор имеет имущество на 27 миллиардов рублей,что примерно полмиллиарда долларов. Ну,как же Гусеву не поддерживать этот воровской режим,если он купается в роскошии практическ и ничего не делает

(комментарий скрыт)

alexsokol777 28 августа 2018 | 23:35

mikhail_spb_:

Заработал?
Он что, стив джобс или касперский?
Сидит в государственном помещении, имеет льготы и дотации из бюджета, печатает всяких русофобов на народные деньги опять же и оппа - 300 лямов

Вот уж работник

Прям как венедиктов с долгами и кредитами Газпрома в убыточном Эхо

malanoff 28 августа 2018 | 23:20

Мир мал. В Краснопресненском р-не г. Москвы утверждал меня секретарем комсомольской организации завода. Вот такие метаморфозы. Неплохой кстати парень , но тоже бабник , как и я.

geolog 28 августа 2018 | 23:36

malanoff: . "Неплохой кстати парень , но тоже бабник , как и я."
===============================================================
Может и не самый плохой, но типичный комсомольский лидер советских времён. У меня он возглавлял сначала факультетское бюро, потом комитет комсомола ВУЗа, потом райком ит.д. Кстати, при всех Пашиных грехах бабником он в институтские времена не считался. Влюблялся и честно женился. Неужели опять любовь?

malanoff 28 августа 2018 | 23:46

geolog: Не типичных комсомольских лидеров тогда не могло быть. Говорю о 75-78 годах прошлого столетия. А любовь была , есть и будет во все времена. Но некоторым может не повезти с этой любовью. И дети тому подтверждение..

dew_point 28 августа 2018 | 23:26

И этот человек что-то говорил о репутации Бабченко в связи с инсценировкой убицства последнего...
27 миллиардов...

vot_eto_da 28 августа 2018 | 23:28

Традиция , однако:
Комсомольцы - беспокойные сердца,
Комсомольцы все доводят до конца.

rosfor 28 августа 2018 | 23:31

Боже ты мой. Откуда берутся такие сумасшедшие деньги ? Я в шоке.

neyexo 28 августа 2018 | 23:42

rosfor:
Ну может за сливы Хинштейна, ведь их публиковал МК. За рекламу массажа, которая всегда была в МК. И много еще за что

vladnick53 28 августа 2018 | 23:57

neyexo: Ну да , ну да ... Сам Хинштейн и платил ... 30 лет по миллиону в день ... Ржунимагу ...

juruyivanovich 28 августа 2018 | 23:34

Вот это настоящий либерал!
Самая свободная газета в России. Стала популярной с 90-х, благодаря публикации частных объявлений, главным образом - объявлений проституток.
Это был важный вклад в развитие таких-сяких свобод в России, а также в развитие бизнеса крышующих проституток структур.
Молодцы нынешние комсомольцы!

neyexo 28 августа 2018 | 23:40

Бунт жен
Они что-то чувствуют

savl_1 29 августа 2018 | 00:07

neyexo: Они что-то чувствуют
В основном, размер семейного бюджета. Его "критическую массу".

tatiana_kot 28 августа 2018 | 23:47

Так ему и надо.

lisa_simpson 28 августа 2018 | 23:52

Однако.

orein51 29 августа 2018 | 00:02

"Комсомольцы-добровольцы" [песнь 1993]

savl_1 29 августа 2018 | 00:02

Неплохо Гусев доит своих сотрудников!
И где он набрал столько терпеливых лохов?

gригорьич 29 августа 2018 | 00:02

Подскажите, это тот же Гусев, который набросился на девочек-журналисток, к которым приставал Слуцкий? Если да, то поделом ему. Бог шельму метит

vladnick53 29 августа 2018 | 00:03

27 миллиардов у главреда газетенки , а у Веника тады скока ? Мама дорогая ... Да Сечин нищеброд со своим несчастным лямом в день по сравнению с этими исполинами духа ... :-))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 501 6 6498 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 177 6 17811 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 276 6 32265 22.08
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 73 6 8843 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6823 27.08
Kистория, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 7051 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 73 6 9238 24.08
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5877 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11104 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 71 6 9180 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 832 6 108245 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7252 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 382 6 53779 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 427 6 61278 24.08
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события
Блоги

Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Навальный разочарован Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…

5 101 6 14742 22.08
Kобщество, политика, сми, навальный, мнения
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 61 6 8843 23.08
Kнавальный, сми, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон Это случилось в ночь на понедельник…

5 60 6 59034
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 150479 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 276 6 32265 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 184 6 351713 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 380 6 85744 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7217638
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3634620

Сегодня в эфире