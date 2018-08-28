Новые правила конфиденциальности мессенджера Телеграм не распространяются на Россию
Новые правила мессенджера Телеграм, позволяющие передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию. Об этом заявил глава компании Павел Дуров. По его словам, Телеграм в России находится вне закона, поэтому мессенджер не будет рассматривать какие-либо обращения от российских спецслужб.
Ранее сегодня появилась информация о том, что Телеграм решил выдавать спецслужбам по решению суда IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в терроризме.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 22:43
Телеграм - не нужен. Он - инфраструктура терроризма.
ze_danil 28 августа 2018 | 22:44
самое "забавное", что гэбнявый Йандекс весь день в топе держит новость, согласно которой Телеграмм полностью продался.
хотя может быть это Йандекс от чистого сердца...
indeezjoe 28 августа 2018 | 22:46
Все логично - если ты работаешь на АНБ и ФБР, то контактировать с ФСБ - это харам...
;-))