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22:32, 28 августа 2018

Новые правила конфиденциальности мессенджера Телеграм не распространяются на Россию

Новые правила мессенджера Телеграм, позволяющие передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию. Об этом заявил глава компании Павел Дуров. По его словам, Телеграм в России находится вне закона, поэтому мессенджер не будет рассматривать какие-либо обращения от российских спецслужб.

Ранее сегодня появилась информация о том, что Телеграм решил выдавать спецслужбам по решению суда IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в терроризме.

Комментарии

3

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blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 22:43

Телеграм - не нужен. Он - инфраструктура терроризма.

ze_danil 28 августа 2018 | 22:44

самое "забавное", что гэбнявый Йандекс весь день в топе держит новость, согласно которой Телеграмм полностью продался.

хотя может быть это Йандекс от чистого сердца...

indeezjoe 28 августа 2018 | 22:46

Все логично - если ты работаешь на АНБ и ФБР, то контактировать с ФСБ - это харам...
;-))

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